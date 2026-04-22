Оксана Лут заявила об отставании в севе яровых из-за холодной погоды Глава Минсельхоза: погода привела к отставанию в севе зерна в РФ

Москва22 апр Вести.К серьезному отставанию по севу зерновых в России привела холодная погода. Об этом 22 апреля журналистам сообщила министр российского сельского хозяйства Оксана Лут.

Она пояснила, что сейчас сделана подкормка зерновых на площади 13, 3 миллиона гектаров. Зерновыми засеяно 3,2 миллиона гектаров.

Отставание у нас идет пока серьезное, тоже в связи с тем, что такая холодная погода пояснила Лут

По ее мнению, нет ничего страшного в этом отставании: сезоны бывают разными. Но глава Минсельхоза не стала при этом пока делать прогноз на урожай.

Мы еще даже не посеяли, прогноза нет, но все будет хорошо. Есть поговорка: холодный апрель - май, значит, хороший урожай. Я думаю, нормально все будет с урожаем добавила она

В 2025 году валовый сбор зерна в России стал третьим по объемам за российскую историю. С учетом сбора в Донбассе и Новороссии урожай составил 142 миллиона тонн зерна. В 2024 году в РФ урожай был чуть менее 130 миллионов тонн. А в 2023 году был достигнут второй по объемам результат – 143 миллиона тонн и 147 миллионов тонн с учетом Донбасса и Новороссии. Самый большой сбор зерна в России был в 2022 году. Тогда было сжато 157,676 миллиона тонн.