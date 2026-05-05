В Минсельхозе РФ рассказали о задаче масштабного агротехнологического проекта Разин: цель агротехнологического проекта – снизить издержки производства

Москва5 мая Вести.Основная задача масштабного агротехнологического проекта, представленного Министерством сельского хозяйства РФ, заключается в снижении структуры себестоимости основных культур. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин.

Урожай зерновых к 2030 году должен вырасти до 170 млн тонн, отмечают в ведомстве.

Основная задача нашего большого агротехнологического проекта – это при увеличении объемов производства снизить структуру себестоимости основных культур сказал Разин

Ранее министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила, что несмотря на отставание из-за погоды, планируется наверстать темпы и завершить яровой сев в оптимальные сроки.