Лут: к 2030 году 75% семян в аграрном секторе РФ должны быть отечественными

Лут рассказала о мощном импульсе развития сельского хозяйства в России Лут: к 2030 году 75% семян в аграрном секторе РФ должны быть отечественными

Москва21 июл Вести.Перед аграрным сектором стоит амбициозная задача – к 2030 году Россия должна на три четверти перейти на собственные семена. Об этом рассказала в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

По ее словам, через четыре года Минсельхоз планирует выйти на 75-процентный уровень обеспеченности семенами собственной селекции.

Если говорить про верхнеуровневые цифры, в соответствии с доктриной мы должны достичь показателей 75% обеспеченности семенами отечественной селекции и надеемся это сделать к 2030 году. По итогам прошлого года показатель составил 69,3% сообщила Лут

Она отметила, что 2022 год стал поворотной точкой для российского сельского хозяйства. Уход иностранных конкурентов дал мощный импульс развитию отрасли: российские селекционеры, получив долгожданную свободу действий, совершили настоящий рывок и реализовали множество перспективных проектов.

Мы за последние годы скакнули. У нас прям был такой прорыв, потому что в 2022 году рынок иностранный для нас закрылся. И это была возможность для ... наших селекционеров и семеноводов почувствовать новое дыхание и внедрить те разработки, которые делались на протяжении большого периода времени заключила глава Минсельхоза

Также в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой Оксана Лут рассказала, сколько тонн минеральных удобрений Россия экспортировала в 2025 году.