Москва21 июл Вести.Для того чтобы российский сельскохозяйственный бизнес стал еще более эффективным, необходимо работать с себестоимостью, особенно в растениеводческом секторе, заявила в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

Она пояснила, что структура себестоимости масштабного агротехнологического проекта, который был представлен на Всероссийском дне поля, была детально проанализирована по пяти ключевым направлениям, с учетом как научно-исследовательских, так и производственных факторов.

Мы разложили эту себестоимость как с научной точки зрения, так и с производственной точки зрения на пять направлений, из которых как раз и складывается большой агротехнологический проект. Первое направление, самое базовое, - это сама земля, плодородие земли рассказала министр

Она пояснила, что Россия является страной, которая обладает самым большим парком земли, в том числе землей, которая пригодна для возделывания - почва находится в достаточно хорошем состоянии. Министр отметила, что страны, которые занимаются более интенсивным земледелием, такие как Китай или Соединенные Штаты Америки, часть Европы, столкнулись с проблемами истощения почвы. Россия не должна этого допустить, потому что земля – наш основной ресурс.

Второе направление – это селекция в принципе, генетический потенциал растений, с которыми надо работать. Бизнес и наука считают, что в большей степени, например, на объемы урожая влияет материально-техническое обеспечение, агротехнология сама, не генетический потенциал. Генетическому потенциалу коллеги отдают 15-20%. Тем не менее, на наш взгляд, генетика может раскрыть любую агротехнологию больше и дать, соответственно, больше результат заявила Лут

Основным инструментом в рамках развития генетического потенциала базовых сельхозкультур, по ее мнению, является Тимирязевский генетический центр и созданная в нем платформа ускоренной селекции культур, которая называется "Пуск".

Платформа "Пуск" объединяет 86 участников. Это научные институты, это наши образовательные вузы, высшего образования. Это частные предприятия, которые тоже присоединились к этому проекту. Сразу ведется работа по 16 культурам. И проводится полногеномный анализ культур для того, чтобы дальше мы искали маркеры. Уже маркеры полезных признаков мы первые получим в этом году сразу по всем 16 культурам. А дальше уже в рамках этой платформы мы сможем собирать растения с заданными характеристиками пояснила министр

Она добавила, что следующий этап - процесс валидации этих маркеров, однако этот процесс длительный. В ближайшие несколько лет, она полагает, что удастся добиться идентификации.

Третье направление – это питание и защита. Это, конечно, наши партнеры, которые производят минеральное удобрение. Особенно инновационное минеральное удобрение. Сейчас, наверное, основная тенденция – это жидкая форма. Жидкая форма экономически более эффективна. Каждый год у нас появляются новые удобрения в жидкой форме. Удобрения с контролируемым высвобождением азота, инновационные препаративные формы сказала Лут

По ее словам, компания "ФосАгро" — ключевой партнер, поэтому Минсельхоз рассчитывает на быстрый прогресс, для которого критически важны инновации, но при этом важно не упускать из виду главный приоритет — постепенный переход к биологизации отрасли.

Четвертое направление – это механизация. Понятно, что это сельхозтехника. Но она полностью меняется. Мы видели беспилотники, которые летали, опыляли поля, которые делали мониторинг полей. И сразу это превращалось в цифровую карту и в какие-то рекомендации, которые выдаются агрономам. Отдельное направление - это газомоторная техника. Надеемся, что в ближайшее время мы сформируем план по производству такой техники и договоримся с "Газпромом" о том, чтобы делать инфраструктуру обеспечения именно газомоторным топливом. Я думаю, что в течение пары месяцев мы согласуем именно план там на несколько лет и подготовке единиц и, соответственно, самой инфраструктуры сказала Лут

По ее словам, необходимо идти в ногу со временем и время подумать о гибридах в сельском хозяйстве пришло.

Другие страны уже ездят на гибридах. Соответственно, сейчас, я думаю, что мы задачу вместе с Минпромторгом такую поставим по разработке, для того чтобы начинать делать хотя бы прототипы гибридных моделей, чтобы дальше их выводить в серию рассказала министр

Она добавила, что это произойдет лишь в том случае, если они докажут свою эффективность.

Пятое направление глобальное - это наш климат. Здесь есть среднесрочные мероприятия, долгосрочные мероприятия. Среднесрочные – это вопрос работы с метеостанциями, прогнозирование погоды. Если говорить про большую системную работу, есть прогнозирование изменения климата, например, там в долгосрочной перспективе 40-50-го года. Сейчас мы разрабатываем новый сорт или гибрид, который адаптирован к текущим погодным условиям в течение 5 или 7 лет. Мы хотим сократить этот период до 2-3 лет, но надо делать это заранее. Нам нужно тоже ориентироваться, что будет в 30-40-50-м годах, для того, чтобы понимать, как мы можем наши растения сконструировать, так и агротехнологию сконструировать так, чтобы через 10 лет быть готовыми к тем изменениям, которые нас ждут рассказала Лут

Она отметила, что эту программу Минсельхоз разрабатывает совместно с Росгидрометом и очень надеется, что сможет уже в среднесрочную перспективу получать результаты и находить им применение.

Ранее Лут в ходе пленарного заседания Всероссийского дня поля заявила, что поручение президента России Владимира Путина, связанное с обеспечением российских аграриев топливом, будет выполнено в полном объеме.