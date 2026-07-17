Российские аграрии будут обеспечены топливом, заверили в Минсельхозе Лут: поручение Путина по обеспечению аграриев топливом будет выполнено

Москва17 июл Вести.Поручение президента России Владимира Путина, связанное с обеспечением российских аграриев топливом, будет выполнено в полном объеме. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут в ходе пленарного заседания Всероссийского дня поля.

Глава Минсельхоза отметила, что ситуация на российском топливном рынке коснулась каждого региона.

Тем не менее вы знаете, у нас есть поручение президента, поручение правительства о том, что наши аграрии, безусловно, должны быть обеспечены всем необходимым топливом для уборочной и предстоящей посевной кампании. Уверены, что эти поручения будут в полном объеме выполнены сказала Лут

Министр добавила, что в настоящий момент с топливом для аграриев есть "шероховатости на местах". При этом, подчеркнула Лут, вопросы будут решаться с каждым конкретным регионом и предприятием, если это потребуется.

Она также указала на активную уборочную кампанию в России. По словам Лут, к настоящему моменту собрано более 21 миллиона тонн зерновых.