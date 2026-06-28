Путин поручил сделать все для соблюдения графиков поставок топлива для АПК

"От этого зависит урожай": Путин поручил соблюдать графики по топливу для АПК Путин поручил сделать все для соблюдения графиков поставок топлива для АПК

Москва28 июн Вести.Российский лидер Владимир Путин поручил приложить все усилия для соблюдения всех графиков поставок топлива для предприятий агропромышленного комплекса (АПК). Соответствующее заявление он сделал во время совещания по обеспечению топливом внутреннего рынка.

Нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса, безусловно, соблюдались сезонные графики поставок топлива сказал Путин

По словам главы государства, от этого зависит урожай страны.

26 июня вице-премьер РФ Александр Новак и мэр Москвы Сергей Собянин обсудили ситуацию на топливном рынке столицы. Особое внимание было уделено вопросам координации действий федеральных органов власти, властей столицы, производителей и участников топливного рынка.