Москва29 июн Вести.Правительство РФ следит за обеспечением сельскохозяйственных производителей топливом в период проведения уборочных работ. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Вопрос стал одним из ключевых на совещании по ситуации на топливном рынке с участием представителей федеральных и региональных властей, а также отраслевых компаний. Встречу провел заместитель председателя правительства Александр Новак.

Главы регионов доложили об уровне запасов топлива, а также представили предложения по дополнительным мерам по поддержанию внутреннего рынка. Отраслевые компании сообщили о ходе поставок нефтепродуктов в регионы и текущем исполнении обязательств. Отдельное внимание было уделено обеспечению сельскохозяйственных производителей топливом в период проведения уборочных работ говорится в сообщении

В пресс-службе отметили, что снабжение фермеров и сельхозпредприятий необходимыми ресурсами находится на постоянном контроле государства.

Кроме того, регионам рекомендовано повысить эффективность использования топливных ресурсов и выстроить взвешенный подход к их распределению с учетом текущих потребностей ключевых отраслей. Также продолжится мониторинг цен, наличия нефтепродуктов и состояния логистических цепочек.

Ранее в Центробанке заявили о влиянии роста цен на топливо на инфляционные ожидания. Банк России намерен внимательно следить за ситуацией.