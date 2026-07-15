Москва15 июл Вести.Вице-премьер Александр Новак провел в правительстве совещание, на котором в первую очередь обсудили снабжение сельхозпроизводителей в регионах дизельным топливом. Об этом заместитель председателя правительства РФ сообщил в комментарии ИС "Вести".

По его словам, в обсуждении приняли участие губернаторы тех регионов, в которых сегодня активно проходит уборочная кампания, а также представители крупных агрохолдингов и торговых сетей.

Мы сегодня провели штаб, который был посвящен основному вопросу – это снабжение регионов сельхозпроизводителей дизельным топливом в первую очередь. … Мы подробно рассмотрели ситуацию с топливообеспечением по каждому региону. Даны соответствующие поручения в рамках тех балансовых заданий, которые сформированы по поставкам дизеля в конкретные регионы и на конкретные нефтебазы сказал Новак

Ранее вице-премьер сообщил, что российские власти делают все возможное, чтобы укрепить защиту нефтеперерабатывающих заводов в стране. По его словам, на топливном рынке наблюдается дефицит, вызванный тем, что нефтеперерабатывающие заводы частично отправляются на ремонт из-за атак украинских БПЛА.