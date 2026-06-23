Москва23 июнВести.Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак высказался о ситуации с дизельным топливом. Свою оценку происходящим событиям он дал на собрании с президентом РФ Владимиром Путиным, которое проходило в формате видеоконференции.
Что касается текущей ситуации на топливном рынке, она действительно непростая, но контролируемая. Правительство принимает все необходимые меры для стабильного топливообеспечения потребителейотметил Новак
По словам заместителя председателя правительства, кабмин разработал уже целый комплекс мер, которые помогут обеспечить дополнительные поставки топлива.
Ранее Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива.