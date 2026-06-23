Новак высказался о ситуации с дизельным топливом Новак: рассматривается полный запрет на экспорт дизельного топлива

Москва23 июн Вести.Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак высказался о ситуации с дизельным топливом. Свою оценку происходящим событиям он дал на собрании с президентом РФ Владимиром Путиным, которое проходило в формате видеоконференции.

Что касается текущей ситуации на топливном рынке, она действительно непростая, но контролируемая. Правительство принимает все необходимые меры для стабильного топливообеспечения потребителей отметил Новак

По словам заместителя председателя правительства, кабмин разработал уже целый комплекс мер, которые помогут обеспечить дополнительные поставки топлива.

Ранее Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива.