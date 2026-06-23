Москва23 июнВести.Ситуация на топливном рынке России сейчас непростая, но контролируемая, сообщил зампред правительства Александр Новак на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
Что касается текущей ситуации на топливном рынке, она действительно непростая, но контролируемаязаявил Новак
Он отметил, что кабмин по поручению президента принимает все меры, чтобы обеспечить стабильное снабжение топливом потребителей.
Это позволяет нам решать периодически возникающие объективные логистические проблемы в отдельных регионах и на отдельных автозаправочных станцияхуказал вице-премьер