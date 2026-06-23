Новак: ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая

Новак назвал непростой ситуацию на топливном рынке России Новак: ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая

Москва23 июн Вести.Ситуация на топливном рынке России сейчас непростая, но контролируемая, сообщил зампред правительства Александр Новак на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Что касается текущей ситуации на топливном рынке, она действительно непростая, но контролируемая заявил Новак

Он отметил, что кабмин по поручению президента принимает все меры, чтобы обеспечить стабильное снабжение топливом потребителей.