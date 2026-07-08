Путин поручил оперативно докладывать ему о решении проблем с топливом

Путин поручил регулярно сообщать ему о ситуации с топливом Путин поручил оперативно докладывать ему о решении проблем с топливом

Москва8 июл Вести.Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку и министру транспорта Андрею Никитину регулярно докладывать ему и председателю правительства Михаилу Мишустину о ситуации в топливном комплексе страны. Об этом глава государства заявил на совещании с членами кабмина, где обсуждалась работа транспортной и топливной отраслей.

Прошу оперативно принимать решения. И Александру Валентиновичу, и министру транспорта в оперативном режиме мне постоянно докладывать – мне и председателю правительства, разумеется сказал глава государства

В ходе совещания президент отметил, что нынешние сложности на топливном рынке носят временный характер и являются очевидно преодолимыми.

В России этим летом возникли перебои с поставками топлива, которые вызваны изменениями в логистике, объяснял ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Для обеспечения топливом действует ряд мер. Так, 2 апреля правительство ввело запрет на экспорт бензина, а 8 июля – на экспорт дизельного топлива.

7 июля Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке РФ. В ходе встречи он заявил, что ситуация с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов остается напряженной.