Москва8 июлВести.Нынешние сложности на топливном рынке носят временный характер. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Это вещи временного характера, это совершенно очевидные вещисказал глава государства
Президент связал происходящее в том числе с попытками сорвать сезон отпусков россиян.
Владимир Путин подчеркнул, что необходимо обеспечить потребности государственных органов, правоохранительных структур и силового блока. При этом, по его словам, важно учитывать, что граждане не должны испытывать значительной дополнительной нагрузки.
В России этим летом возникли перебои с поставками топлива, которые вызваны изменениями в логистике, объяснял ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Для обеспечения топливом действует ряд мер. Так, 2 апреля правительство ввело запрет на экспорт бензина, а 8 июля – на экспорт дизельного топлива.
7 июля Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке РФ. В ходе встречи он заявил, что ситуация с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов остается напряженной.
По итогам совещания вице-премьер поручил оперативно принимать все возможные меры, в том числе дополнительные, для недопущения локальных сбоев в поставках топлива в России.