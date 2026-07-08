Путин заявил, что сложности с топливом пройдут Путин назвал проблемы с топливом временными

Москва8 июл Вести.Нынешние сложности на топливном рынке носят временный характер. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Это вещи временного характера, это совершенно очевидные вещи сказал глава государства

Президент связал происходящее в том числе с попытками сорвать сезон отпусков россиян.

Владимир Путин подчеркнул, что необходимо обеспечить потребности государственных органов, правоохранительных структур и силового блока. При этом, по его словам, важно учитывать, что граждане не должны испытывать значительной дополнительной нагрузки.

В России этим летом возникли перебои с поставками топлива, которые вызваны изменениями в логистике, объяснял ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Для обеспечения топливом действует ряд мер. Так, 2 апреля правительство ввело запрет на экспорт бензина, а 8 июля – на экспорт дизельного топлива.

7 июля Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке РФ. В ходе встречи он заявил, что ситуация с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов остается напряженной.

По итогам совещания вице-премьер поручил оперативно принимать все возможные меры, в том числе дополнительные, для недопущения локальных сбоев в поставках топлива в России.