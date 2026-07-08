Путин назвал прочность энергосистемы в России одной из самых высоких в мире

Путин назвал очень высоким запас прочности энергосистемы России Путин назвал прочность энергосистемы в России одной из самых высоких в мире

Москва8 июл Вести.Запас прочности энергосистемы России один из самых высоких в мире, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством.

Запас прочности энергосистемы России очень высокий. Один из самых высоких в мире сказал глава государства

В России этим летом возникли перебои с поставками топлива, которые вызваны изменениями в логистике, объяснял ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Для обеспечения топливом действует ряд мер. Так, 2 апреля правительство ввело запрет на экспорт бензина, а 8 июля – на экспорт дизельного топлива.

7 июля Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке РФ. В ходе встречи он заявил, что ситуация с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов остается напряженной.

По итогам совещания вице-премьер поручил оперативно принимать все возможные меры, в том числе дополнительные, для недопущения локальных сбоев в поставках топлива в России.