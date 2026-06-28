Москва28 июнВести.Президент России Владимир Путин собрал в Кремле совещание по вопросам снабжения топливом регионов России.
Как отмечается в канале пресс-службы Кремля в MAX, на нем присутствовали члены правительства и руководители ведущих энергетических компаний. На совещании рассматривались дополнительные шаги для обеспечения бесперебойного снабжения топливом граждан, бизнеса, предприятий и социально значимых организаций.
На максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Задействован потенциал средних и малых предприятий. Также сокращены сроки текущих ремонтов, а плановые перенесены на более поздние периоды. И уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.отметил Путин в ходе совещания
Также президент страны сообщил ранее об объемах запасов топлива в России, скопившихся в настоящий момент.