Путин провел в Кремле совещание по обеспечению топливом рынка РФ Владимир Путин собрал совещание по обеспечению топливом российского рынка

Москва28 июн Вести.Президент России Владимир Путин собрал в Кремле совещание по вопросам снабжения топливом регионов России.

Как отмечается в канале пресс-службы Кремля в MAX, на нем присутствовали члены правительства и руководители ведущих энергетических компаний. На совещании рассматривались дополнительные шаги для обеспечения бесперебойного снабжения топливом граждан, бизнеса, предприятий и социально значимых организаций.

На максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Задействован потенциал средних и малых предприятий. Также сокращены сроки текущих ремонтов, а плановые перенесены на более поздние периоды. И уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели. отметил Путин в ходе совещания

Также президент страны сообщил ранее об объемах запасов топлива в России, скопившихся в настоящий момент.