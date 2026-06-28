Путин объявил о создании штаба по ситуации на топливном рынке России

Путин: правительством создан штаб по ситуации на топливном рынке Путин объявил о создании штаба по ситуации на топливном рынке России

Москва28 июн Вести.Правительство России создало штаб по текущей ситуацией с бензином и топливом в стране. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по обеспечению топливом внутреннего рынка.

Речь идет и о наращивании объема предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо. Для оперативного мониторинга ситуации правительством создан специальный штаб, который работает в круглосуточном режиме. сказал Путин

Совещание по обеспечению топливом прошло в Кремле 28 июня. В нем приняли участие члены правительства и руководители ведущих энергетических компаний страны.