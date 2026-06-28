Путин сообщил, что на рынок РФ направлены ранее накопленные запасы топлива

Путин: на внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива Путин сообщил, что на рынок РФ направлены ранее накопленные запасы топлива

Москва28 июн Вести.Российский президент Владимир Путин рассказал на совещании, что на топливный рынок России поступили ранее накопленные объемы топлива.

Президент РФ провел в воскресенье совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка.

…На внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. …Мы начали использовать запасы сказал Путин

Он отметил, что, несмотря на это, резервы бензина в РФ практически соответствуют уровню в аналогичный период прошлого года и составляют 1,7 миллиона тонн.

И здесь нужно и дальше действовать взвешенно и, безусловно, аккуратно добавил президент

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщал, что балансировка российского рынка топлива потребует определенного времени из-за продолжающейся перестройки логистических цепочек.