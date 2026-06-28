Москва28 июнВести.Российский президент Владимир Путин рассказал на совещании, что на топливный рынок России поступили ранее накопленные объемы топлива.
Президент РФ провел в воскресенье совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка.
…На внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. …Мы начали использовать запасысказал Путин
Он отметил, что, несмотря на это, резервы бензина в РФ практически соответствуют уровню в аналогичный период прошлого года и составляют 1,7 миллиона тонн.
И здесь нужно и дальше действовать взвешенно и, безусловно, аккуратнодобавил президент
Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщал, что балансировка российского рынка топлива потребует определенного времени из-за продолжающейся перестройки логистических цепочек.