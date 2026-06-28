Путин заявил, что сохраняются проблемы с топливом для автовладельцев и бизнеса

Путин о ситуации с топливом: проблемы для автомобилистов и бизнеса сохраняются Путин заявил, что сохраняются проблемы с топливом для автовладельцев и бизнеса

Москва28 июн Вести.Проблемы для российских автомобилистов и бизнеса в связи с отсутствием топлива продолжаются, заявил президент России Владимир Путин на совещании по обеспечению топливом внутреннего рынка.

Вы хорошо знаете, что проблемы и для автомобилистов, и для бизнеса сохраняются. И очереди, к сожалению, тоже на заправках есть. Нужную марку бензина не всегда сейчас можно найти. И, конечно, мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период заявил Путин

По его словам, необходимо принимать комплексные меры для стабилизации топливного рынка.

Ранее Путин рассказал, что на внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива, при этом запасы накопленного бензина в России составляют 1,7 млн тонн, что практически соответствуют уровню в аналогичный период прошлого года.