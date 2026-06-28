Путин: нужно свести к минимуму последствия ударов ВСУ по объектам инфраструктуры

Путин: надо свести к минимуму удары ВСУ по гражданским объектам инфраструктуры Путин: нужно свести к минимуму последствия ударов ВСУ по объектам инфраструктуры

Москва28 июн Вести.Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами. В ходе встречи глава государства поручил свести к минимуму последствия атак киевского режима на мирные объекты и инфраструктуру страны.

Нужно свести к минимуму последствия террористических ударов по нашим мирным гражданским объектам, по объектам инфраструктуры заявил Путин, открывая совещание

Он подчеркнул, что сегодня в широком составе, с участием руководителей ведущих энергетических компаний, предстоит рассмотреть дополнительные шаги, призванные обеспечить бесперебойное снабжение топливом граждан, бизнеса, предприятий и социально значимых организаций. Президент отметил, что крупнейшие, в том числе частные, компании показывают себя надежными партнерами государства.

Возникающие неординарные задачи решаются, причем решаются четко, оперативно, грамотно в интересах страны и наших граждан добавил президент

Он также сообщил, что запасы бензина в настоящее время составляют 1,7 млн тонн, что практически соответствует уровню прошлого года (небольшое снижение — всего 4%). Временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина, а также рассматривается необходимость введения аналогичного запрета на вывоз дизельного топлива.

Ранее Путин отметил, что запасы бензина в РФ составляют 1,7 млн тонн.