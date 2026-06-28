Москва28 июнВести.Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами. В ходе встречи глава государства поручил свести к минимуму последствия атак киевского режима на мирные объекты и инфраструктуру страны.
Нужно свести к минимуму последствия террористических ударов по нашим мирным гражданским объектам, по объектам инфраструктурызаявил Путин, открывая совещание
Он подчеркнул, что сегодня в широком составе, с участием руководителей ведущих энергетических компаний, предстоит рассмотреть дополнительные шаги, призванные обеспечить бесперебойное снабжение топливом граждан, бизнеса, предприятий и социально значимых организаций. Президент отметил, что крупнейшие, в том числе частные, компании показывают себя надежными партнерами государства.
Возникающие неординарные задачи решаются, причем решаются четко, оперативно, грамотно в интересах страны и наших граждандобавил президент
Он также сообщил, что запасы бензина в настоящее время составляют 1,7 млн тонн, что практически соответствует уровню прошлого года (небольшое снижение — всего 4%). Временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина, а также рассматривается необходимость введения аналогичного запрета на вывоз дизельного топлива.
Ранее Путин отметил, что запасы бензина в РФ составляют 1,7 млн тонн.