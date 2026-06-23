Путин поручил принять меры, чтобы минимизировать последствия атак ВСУ Путин поручил минимизировать последствия атак ВСУ на гражданские объекты

Москва23 июн Вести.Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством поручил принять дополнительные меры, чтобы минимизировать последствия ударов Киева по гражданским объектам и инфраструктуре.

Во вторник на совещании Путин обратил внимание, что Киев по мере ухудшения для него ситуации на фронте стал применять тактику ударов по гражданской инфраструктуре и объектам, ВСУ пытаются повлиять на туристический сезон и создать проблемы с энергетикой.

Как отметил президент, Минобороны и другие силовые ведомства занимаются купированием таких угроз.

Я прошу… вместе с тем и правительство Российской Федерации, тоже должны предпринять необходимые дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий заявил Путин

Ранее президент уже отмечал, что ВСУ не могут сдерживать натиск ВС РФ и используют террористические методы.