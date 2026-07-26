Песков: Россия принимает меры для минимизации последствий атак ВСУ Песков заявил, что Россия принимает меры для минимизации последствий ударов ВСУ

Москва26 июл Вести.Российская Федерация принимает необходимые меры для минимизации последствий террористических атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ИС "Вести" рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он ответил на вопрос журналиста, как Россия может противостоять террористическим ударам ВСУ и обезопасить инфраструктуру.

Об этом говорил президент на совещании, когда он во время таких горячих дней по топливу, когда он проводил совещания, он говорил о том, что нужно принимать дополнительные все необходимые меры с тем, чтобы минимизировать опасность вот этих террористических действий. Меры принимаются сказал Песков

Ранее пресс-секретарь президента прокомментировал удары Украины по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума. По его словам, такие удары можно расценивать как атаку Украины на Казахстан, РФ и США.