Москва26 июлВести.Российская Федерация принимает необходимые меры для минимизации последствий террористических атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ИС "Вести" рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он ответил на вопрос журналиста, как Россия может противостоять террористическим ударам ВСУ и обезопасить инфраструктуру.
Об этом говорил президент на совещании, когда он во время таких горячих дней по топливу, когда он проводил совещания, он говорил о том, что нужно принимать дополнительные все необходимые меры с тем, чтобы минимизировать опасность вот этих террористических действий. Меры принимаютсясказал Песков
Ранее пресс-секретарь президента прокомментировал удары Украины по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума. По его словам, такие удары можно расценивать как атаку Украины на Казахстан, РФ и США.