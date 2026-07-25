Москва25 июлВести.Удары по инфраструктуре КТК (Каспийский трубопроводный консорциум) можно расценивать как атаку Украины на Казахстан, РФ и США. Об этом ИС "Вести" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, тема атак украинских беспилотников на инфраструктуру КТК может быть поднята в ходе переговоров президентов РФ и Казахстана на форуме межрегионального сотрудничества в Омске.
Будет обмен мнениями по всем вопросам, в том числе эта очень важная тема. Ведь по сути, что такое удары по инфраструктуре КТК? Это нападение Украины и на Казахстан, и на Россию, и на Соединенные Штаты Америки, потому что американские компании тоже в числе акционеров КТК. Поэтому я бы не исключал, что действительно эта тема будет упоминатьсяотметил Песков
Ранее директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор Финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов заявил ИС "Вести", что продолжение ударов ВСУ по танкерам в районе морского терминала КТК грозит Европе проблемами, так как поставки нефти из Казахстана могут существенно сократиться.