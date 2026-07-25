Песков назвал атаки на КТК нападением Украины на Казахстан, Россию и США Песков: атаки ВСУ на КТК – это нападение Украины на Казахстан, Россию и США

Москва25 июл Вести.Удары по инфраструктуре КТК (Каспийский трубопроводный консорциум) можно расценивать как атаку Украины на Казахстан, РФ и США. Об этом ИС "Вести" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, тема атак украинских беспилотников на инфраструктуру КТК может быть поднята в ходе переговоров президентов РФ и Казахстана на форуме межрегионального сотрудничества в Омске.

Будет обмен мнениями по всем вопросам, в том числе эта очень важная тема. Ведь по сути, что такое удары по инфраструктуре КТК? Это нападение Украины и на Казахстан, и на Россию, и на Соединенные Штаты Америки, потому что американские компании тоже в числе акционеров КТК. Поэтому я бы не исключал, что действительно эта тема будет упоминаться отметил Песков

Ранее директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор Финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов заявил ИС "Вести", что продолжение ударов ВСУ по танкерам в районе морского терминала КТК грозит Европе проблемами, так как поставки нефти из Казахстана могут существенно сократиться.