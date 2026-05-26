В Кремле считают исчерпывающим заявление МИД РФ об ударах по Киеву

Москва26 мая Вести.Заявление МИД России об ударах по военным объектам в Киеве носит исчерпывающий характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В заявлении МИД РФ [об ударах по военным объектам в Киеве] все исчерпывающе было сказано отметил он

Ранее в МИД России заявили, что Вооруженные силы (ВС) РФ будут впредь наносить удары как по центрам принятия решений, так и по командным пунктам в Киеве. Новые удары будут продолжением ответных мер на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Старобельске. Как отметили в заявлении, этот инцидент "переполнил чашу терпения".