Песков: в заявлении МО РФ отражена вся информация об ударе "Орешником"

Песков: вся информация об ударе "Орешником" отражена в заявлении МО Песков: в заявлении МО РФ отражена вся информация об ударе "Орешником"

Москва25 мая Вести.Вся информация об ударе ракетным комплексом "Орешник" по территории Украины отражена в заявлении Минобороны России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также выразил надежду, что все "отфиксировали эти заявления".

Об этом уже было сказано в соответствующем заявлении Министерства обороны Российской Федерации сказал Песков

Ранее Министерство обороны России сообщило о нанесении ответного удара по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса на Украине. В Минобороны заявили, что все назначенные цели были поражены. Также в ведомстве подчеркнули, что удары по объектам гражданской инфраструктуры не наносились.