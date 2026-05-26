Песков: в Кремле не владеют данными о реакции США на предупреждение России

В Кремле высказались о реакции США на предупреждение РФ об ударах по Киеву Песков: в Кремле не владеют данными о реакции США на предупреждение России

Москва26 мая Вести.Кремль в данный момент времени не располагает сведениями о том, как в Вашингтоне отреагировали на предупреждение Москвы о начале системных ударов ВС России по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

У нас нет такой информации. Мы фиксировали некоторые официальные заявления из европейских столиц и от представителей ЕС в Киеве. Для нас главным является то предупреждение, которое было направлено сказал он

При этом представитель Кремля не стал интерпретировать формулировки МИД РФ, не давая комментария о том, следует ли понимать "системные удары" как ежедневные или происходящие с определенной регулярностью.

Системность — это же не периодичность. Это не равняется периодичности. Собственно, в заявлении МИД все исчерпывающе было сказано заключил Песков

25 мая МИД России в специальном заявлении объявил, что теракт в Старобельске и реакция на него со стороны западных стран "переполнили чашу терпения", и Вооруженные силы России (ВС РФ) приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве. Кроме того, было подчеркнуто, что удары будут наноситься по центрам принятия решений и командным пунктам, расположенным в украинском столице.