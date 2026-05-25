Москва25 маяВести.Удар по Старобельску переполнил чашу терпения, об этом заявили в МИД России.
В ведомстве отметили, что кровавая атака ВСУ в Старобельске по гражданским лицам стала "очередным вопиющим свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима".
Все это переполнило чашу терпенияговорится в официальном заявлении МИД РФ в связи с этой атакой
Россия в качестве ответной меры "приступает к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве", информирует внешнеполитическое ведомство.
ВСУ в ночь на 22 мая атаковали учебный корпус и общежитие Луганского государственного педагогического университета. В результате этого удара погиб 21 человек.
Как отмечает МИД, удар в Старобельске стал прямым попранием ряда международных актов, включая Женевские конвенции 1949 года и дополнительные протоколы к ним, регулирующие защиту гражданского населения во время конфликтов, и Конвенции о правах ребёнка 1989 года.