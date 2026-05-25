МИД России: удар по Старобельску переполнил чашу терпения МИД РФ: кровавая атака в Старобельске переполнила чашу терпения

Москва25 мая Вести.Удар по Старобельску переполнил чашу терпения, об этом заявили в МИД России.

В ведомстве отметили, что кровавая атака ВСУ в Старобельске по гражданским лицам стала "очередным вопиющим свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима".

Все это переполнило чашу терпения говорится в официальном заявлении МИД РФ в связи с этой атакой

Россия в качестве ответной меры "приступает к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве", информирует внешнеполитическое ведомство.

ВСУ в ночь на 22 мая атаковали учебный корпус и общежитие Луганского государственного педагогического университета. В результате этого удара погиб 21 человек.

Как отмечает МИД, удар в Старобельске стал прямым попранием ряда международных актов, включая Женевские конвенции 1949 года и дополнительные протоколы к ним, регулирующие защиту гражданского населения во время конфликтов, и Конвенции о правах ребёнка 1989 года.