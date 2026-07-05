Москва5 июл Вести.Киевский режим наносит удары по инфраструктуре, которая не имеет никакого отношения к российским военным или ВПК, это терроризм. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Главное не риторика, а действие [киевского режима]. Действие носит террористический характер, и киевский режим наносит удары по объектам нашего энергетического комплекса, по объектам гражданской инфраструктуры, которая, собственно, к военному комплексу, к ВПК не имеет никакого отношения. В этом абсолютно очевидное террористическое проявление киевского режима сказал он

Ранее Песков заявил, что Россия вынуждена создавать буферную зону из-за агрессивных действий Киева.