Москва28 июлВести.Террористическую угрозу со стороны киевского режима необходимо предотвратить и окончательно уничтожить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
География террористической активности Киева расширяется, указал Песков. По его словам, это в очередной раз свидетельствует о востребованности успешного проведения спецоперации.
Эта угроза должна быть предотвращена и уничтожена окончательноподчеркнул он
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Запад разрешает Киеву вести террористическую войну, поскольку они хотят любыми способами ослабить Россию.