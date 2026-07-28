Песков: террористическая угроза со стороны Киева должна быть уничтожена

Угроза со стороны Киева должна быть окончательно уничтожена, заявил Песков Песков: террористическая угроза со стороны Киева должна быть уничтожена

Москва28 июл Вести.Террористическую угрозу со стороны киевского режима необходимо предотвратить и окончательно уничтожить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

География террористической активности Киева расширяется, указал Песков. По его словам, это в очередной раз свидетельствует о востребованности успешного проведения спецоперации.

Эта угроза должна быть предотвращена и уничтожена окончательно подчеркнул он

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Запад разрешает Киеву вести террористическую войну, поскольку они хотят любыми способами ослабить Россию.