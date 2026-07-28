Москва28 июл Вести.Киевский режим продолжает расширять географию своих террористических атак по всему миру, что делает успешное проведение спецоперации на Украине еще более востребованным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во время брифинга с журналистами он прокомментировал сообщения о том, что в Ираке были задержаны группы лиц, которые сознались в сотрудничестве с Киевом.

География террористической активности киевского режима расширяется, это еще раз подчеркивает востребованность успешного проведения и завершения специальной военной операции пояснил Песков

Он напомнил, что Киев навредил Германии, взорвав "Северный поток", нанес вред Казахстану, атаковав Каспийский трубопроводный консорциум, а также навредил Ирану, нанеся удар по судну Исламской Республики.

Ранее сообщалось о попытках Украины атаковать инфраструктуру трубопровода "Голубой поток". Этот газопровод проложен между Россией и Турцией.