Москва27 июл Вести.Киевский режим пытается расширять географию боевых действий, и в Кремле видят эту тенденцию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе брифинга он ответил на вопрос, наблюдается ли расширение географии вооруженного конфликта после украинских ударов по судам в Каспийском море.

Конечно, этого нельзя не видеть, так оно есть сказал Песков

Он также назвал подобную тенденцию чрезвычайно опасной, так как она ведет к очередному витку напряженности.

Ранее стало известно, что Украина атаковала торговое судно Ирана в Каспийском море. При этом один человек погиб, несколько пострадали.