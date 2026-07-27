Москва27 июлВести.Киевский режим пытается расширять географию боевых действий, и в Кремле видят эту тенденцию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе брифинга он ответил на вопрос, наблюдается ли расширение географии вооруженного конфликта после украинских ударов по судам в Каспийском море.
Конечно, этого нельзя не видеть, так оно естьсказал Песков
Он также назвал подобную тенденцию чрезвычайно опасной, так как она ведет к очередному витку напряженности.
Ранее стало известно, что Украина атаковала торговое судно Ирана в Каспийском море. При этом один человек погиб, несколько пострадали.