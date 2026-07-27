В Кремле назвали агрессивными действия киевского режима Песков: киевский режим атакует разные страны, его действия агрессивны

Москва27 июл Вести.Действия киевского режима являются агрессивными, он атакует разные страны. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что ранее Украина атаковала Германию, взорвав объект критически важной инфраструктуры на ее территории. Кроме того, подчеркнул пресс-секретарь главы государства, киевский режим ударил по собственности казахстанской компании, которая является совладельцем Каспийского трубопроводного консорциума.

Действия агрессивные, киевский режим атакует разные страны... Сейчас он атаковал Иран, ударив по иранскому судну сказал Песков

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что киевский режим терпит военное поражение и поэтому отыгрывается на ни в чем не повинном мирном населении.