Москва25 июл Вести.Киевский режим терпит военное поражение и отыгрывается на ни в чем не виновных мирных гражданах, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте дипведомства.

Киевский режим, терпящий военное поражение, не способный переломить печально складывающийся для себя ход боевых действий, отыгрывается на ни в чем не повинном мирном населении, сознательно выискивая тех, кто защищен менее всего отметила Захарова

Утром в пятницу, 24 июля, по предприятию в Кирове был нанесен ракетный удар. В результате атаки погибли пять человек, пострадали 27 человек.

В ночь на 25 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали турбазы в Запорожской области, погибли 12 человек.