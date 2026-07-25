В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ракетной атаке ВСУ в Кирове

Четверо пострадавших в Кирове в тяжелом состоянии, один в крайне тяжелом В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ракетной атаке ВСУ в Кирове

Москва25 июл Вести.Один из пострадавших при ракетной атаке ВСУ на предприятие в Кирове находится в крайне тяжелом состоянии, четверо пациентов – в тяжелом состоянии. Об этом сообщил ТАСС помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

Ранее сегодня губернатор Кировской области Александр Соколов уточнил, что в результате трагедии пострадали 27 человек, 13 работников предприятия проходят лечение в Центре травматологии, ортопедии и нейрохирургии.

Состояние одного из пострадавших – крайне тяжелое, врачи борются за его жизнь. Еще четверо – в тяжелом состоянии сообщил Алексей Кузнецов

По словам помощника министра здравоохранения РФ, были проведены телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров и выработана тактика лечения пострадавших.

В результате ракетной атаки ВСУ на одно из предприятий Кирова погибли 5 человек. В регионе объявили трехдневный траур.