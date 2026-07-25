Власти Кировской области усилят защиту граждан и предприятий после атаки ВСУ

В Кировской области усилят защиту людей и предприятий после удара ВСУ Власти Кировской области усилят защиту граждан и предприятий после атаки ВСУ

Москва25 июл Вести.Защищенность людей и предприятий в Кировской области после ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет повышена, сообщил глава региона Александр Соколов.

В ходе оперативного совещания губернатор поручил усилить антитеррористическую защищенность области, "с учетом изменений тактики врага".

Поручил членам правительства при взаимодействии с территориальными подразделениями силовых структур и министерством обороны принять меры по повышению защищенности предприятий и определить дополнительные меры для защиты жителей Кировской области написал Соколов в своем Telegram-канале

По его словам, следственные органы ведут расследование обстоятельств гибели людей в результате атаки на предприятие в Кирове 24 июля.

В результате ракетного удара ВСУ на завод в Кирове 24 июля погибли пять человек. В Кировской области объявлен трехдневный траур.