Москва25 июлВести.Защищенность людей и предприятий в Кировской области после ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет повышена, сообщил глава региона Александр Соколов.
В ходе оперативного совещания губернатор поручил усилить антитеррористическую защищенность области, "с учетом изменений тактики врага".
Поручил членам правительства при взаимодействии с территориальными подразделениями силовых структур и министерством обороны принять меры по повышению защищенности предприятий и определить дополнительные меры для защиты жителей Кировской областинаписал Соколов в своем Telegram-канале
По его словам, следственные органы ведут расследование обстоятельств гибели людей в результате атаки на предприятие в Кирове 24 июля.
В результате ракетного удара ВСУ на завод в Кирове 24 июля погибли пять человек. В Кировской области объявлен трехдневный траур.