Губернатор Соколов поручил усилить безопасность объектов и граждан в регионе Соколов поручил повысить антитеррористическую защищенность в Кировской области

Москва25 июл Вести.Губернатор Кировской области Александр Соколов поручил усилить антитеррористическую защищенность региона после ракетной атаки на одно из предприятий Кирова, в результате которой погибли пять человек. Об этом он сообщил в мессенджере MAX.

По его словам, на оперативном совещании 24 июля был принят ряд решений с учетом изменений тактики противника. Членам правительства поручено совместно с силовыми структурами и Минобороны принять меры по усилению защиты промышленных объектов и определить дополнительные меры безопасности, чтобы защитить жителей.

Поручил членам правительства при взаимодействии с территориальными подразделениями силовых структур и Министерством обороны принять меры по повышению защищенности предприятий и определить дополнительные меры для защиты жителей Кировской области написал Александр Соколов

Губернатор уточнил, что число погибших при атаке составило пять человек: один из работников, числившийся пропавшим, найден живым.

Соколов назвал погибших героями трудового фронта и сообщил, что представил их к государственным наградам.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства случившегося.