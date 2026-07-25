Москва25 июлВести.Губернатор Кировской области Александр Соколов поручил усилить антитеррористическую защищенность региона после ракетной атаки на одно из предприятий Кирова, в результате которой погибли пять человек. Об этом он сообщил в мессенджере MAX.
По его словам, на оперативном совещании 24 июля был принят ряд решений с учетом изменений тактики противника. Членам правительства поручено совместно с силовыми структурами и Минобороны принять меры по усилению защиты промышленных объектов и определить дополнительные меры безопасности, чтобы защитить жителей.
Поручил членам правительства при взаимодействии с территориальными подразделениями силовых структур и Министерством обороны принять меры по повышению защищенности предприятий и определить дополнительные меры для защиты жителей Кировской областинаписал Александр Соколов
Губернатор уточнил, что число погибших при атаке составило пять человек: один из работников, числившийся пропавшим, найден живым.
Соколов назвал погибших героями трудового фронта и сообщил, что представил их к государственным наградам.
В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства случившегося.