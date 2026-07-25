Число раненых при ракетной атаке на предприятие в Кирове возросло до 27

Соколов уточнил число раненых при ракетной атаке ВСУ на завод в Кирове Число раненых при ракетной атаке на предприятие в Кирове возросло до 27

Москва25 июл Вести.В результате атаки ВСУ на предприятие в Кирове пострадали 27 человек, написал губернатор региона Александр Соколов в MAX. Ранее сообщалось о 26 раненых.

Всего раненых в результате трагедии – 27 человек, из них 14 человек получили амбулаторную помощь, 13 проходят лечение стационарно говорится в публикации Соколова

Глава Кировской области сообщил, что посетил Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии, где проходят лечение пострадавшие работники предприятия.

По его словам, врачи делают все возможное, чтобы люди скорее пошли на поправку, а пациенты находятся на контроле главы Минздрава РФ Михаила Мурашко.

Губернатор заверил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

По уточненным данным, в результате ракетного удара ВСУ на завод в Кирове 24 июля погибли пять человек. В Кировской области объявлен трехдневный траур.