Москва25 июлВести.Губернатор Кировской области Александр Соколов привел точное количество погибших в результате ракетного удара на предприятие в Кирове 24 июля.
Слава Богу, погибших на месте не 6, а 5 человек. Один из работников предприятия, числящийся пропавшим под завалами, не выходивший на связь, живнаписал он в мессенджере MAX
Глава региона подчеркнул, что погибшие – настоящие герои трудового фронта, и сообщил, что представил их к государственным наградам.
Обстоятельства гибели людей в результате атаки выясняют следственные органы. 25, 26 и 27 июля в регионе объявлен траур.
Соколов также рассказал, что провел оперативное совещание, на котором принят ряд решений по усилению антитеррористической защищенности жителей Кировской области, а также промышленных предприятий.