Губернатор Кировской области уточнил число погибших при атаке: 5 человек

Работник атакованного в Кирове предприятия, числившийся погибшим, оказался жив Губернатор Кировской области уточнил число погибших при атаке: 5 человек

Москва25 июл Вести.Губернатор Кировской области Александр Соколов привел точное количество погибших в результате ракетного удара на предприятие в Кирове 24 июля.

Слава Богу, погибших на месте не 6, а 5 человек. Один из работников предприятия, числящийся пропавшим под завалами, не выходивший на связь, жив написал он в мессенджере MAX

Глава региона подчеркнул, что погибшие – настоящие герои трудового фронта, и сообщил, что представил их к государственным наградам.

Обстоятельства гибели людей в результате атаки выясняют следственные органы. 25, 26 и 27 июля в регионе объявлен траур.

Соколов также рассказал, что провел оперативное совещание, на котором принят ряд решений по усилению антитеррористической защищенности жителей Кировской области, а также промышленных предприятий.