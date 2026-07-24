Пермский губернатор соболезнует родным погибших при ударе в Кирове Глава Пермского края выразил соболезнования родным жертв удара по Кирову

Москва24 июл Вести.Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования близким погибших в результате ракетного удара в Кирове.

Глава региона пожелал жителям Кировской области сил и стойкости, подчеркнув, что Пермский край скорбит вместе с ними.

Сегодня на Киров была совершена ракетная атака – удар пришелся по одному из предприятий. К сожалению, погибли и пострадали люди. Соболезную родным и близким погибших написал руководитель субъекта в MAX

Пострадавшим Дмитрий Махонин пожелал скорейшего выздоровления.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 24 июля, по предприятию в Кирове был нанесен ракетный удар. По данным губернатора Кировской области Александра Соколова, погибли шесть человек, еще 26 получили ранения.