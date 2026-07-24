Москва24 июлВести.Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования близким погибших в результате ракетного удара в Кирове.
Глава региона пожелал жителям Кировской области сил и стойкости, подчеркнув, что Пермский край скорбит вместе с ними.
Сегодня на Киров была совершена ракетная атака – удар пришелся по одному из предприятий. К сожалению, погибли и пострадали люди. Соболезную родным и близким погибшихнаписал руководитель субъекта в MAX
Пострадавшим Дмитрий Махонин пожелал скорейшего выздоровления.
Как сообщалось ранее, в пятницу, 24 июля, по предприятию в Кирове был нанесен ракетный удар. По данным губернатора Кировской области Александра Соколова, погибли шесть человек, еще 26 получили ранения.