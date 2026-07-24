В Кирове госпитализированы 12 пострадавших при ракетной атаке ВСУ

Минздрав: в Кирове госпитализированы 12 пострадавших при атаке ВСУ В Кирове госпитализированы 12 пострадавших при ракетной атаке ВСУ

Москва24 июл Вести.В медицинские учреждения Кирова госпитализированы 12 пострадавших в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины на промышленное предприятие. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

По оперативным данным, в больницы Кирова госпитализированы 12 пострадавших при атаке укронацистов заявил Алексей Кузнецов

По его словам, состояние одного из пострадавших врачи оценивают как крайне тяжелое, еще двоих – как тяжелое. 14 человек получили помощь амбулаторно.

Ранее губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил, что в результате атаки ВСУ погибли шесть человек.

Отмечается, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, ее координацией занимается Федеральный центр медицины катастроф Министерства здравоохранения России. Для определения тактики лечения проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров.