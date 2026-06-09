Родион Мирошник: более 40 мирных жителей погибли за неделю при ударах ВСУ

Российский дипломат сообщил о 40 погибших при ударах ВСУ за неделю Родион Мирошник: более 40 мирных жителей погибли за неделю при ударах ВСУ

Москва9 июн Вести.Свыше 40 жителей России погибли в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшую неделю. Еще 234 человека, включая 18 детей, получили ранения, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, всего за этот период пострадали 277 мирных жителей, из которых 43 человека погибли. Наибольшее число пострадавших зафиксировано в Белгородской области, Донецкой Народной Республике (ДНР), а также в Запорожской, Херсонской и Брянской областях.

Мирошник отметил, что 94% всех пострадавших – 263 человека – получили ранения в результате атак беспилотников.

Он также заявил, что на минувшей неделе украинские военные атаковали медицинские учреждения. В частности, в Каменско-Днепровской центральной районной больнице Запорожской области были повреждены пищеблок, котельная и наземный газопровод после сброса боеприпаса с тяжелого гексакоптера.

Кроме того, по словам дипломата, ВСУ применяли дистанционное минирование территорий. В ДНР при детонации взрывных устройств погибли двое мужчин, ранения получила женщина. В Курской области местный житель лишился стопы после подрыва на взрывном устройстве, а в Херсонской области в результате срабатывания мины погиб один человек и еще трое получили ранения.