Захарова: 43 человека в России погибли за неделю в результате атак ВСУ

Более 40 человек погибли за неделю в результате ударов ВСУ Захарова: 43 человека в России погибли за неделю в результате атак ВСУ

Москва10 июн Вести.В России за неделю в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) 43 человека погибли и еще 234 получили ранения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга с журналистами.

За минувшую неделю от рук боевиков ВСУ пострадали 277 наших граждан. Из них 43 человека погибли, 234 ранены, включая 18 несовершеннолетних сказала она

Дипломат уточнила, что речь идет о жителях Белгородской, Тверской, Ленинградской, Брянской, Запорожской, Курской и Херсонской областей, а также ДНР, ЛНР, Крыма, Севастополя и Санкт-Петербурга.