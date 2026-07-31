Киев активизировал атаки на мирных жителей регионов России, указали в МИД РФ МИД РФ: Киев активизировал атаки на гражданское население российских регионов

Москва31 июл Вести.Киевский режим активизировал атаки на гражданских жителей российских регионов, в результате ударов ВСУ с 24 по 31 июля погиб как минимум 61 человек. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее данным, с 24 по 31 июля от украинских обстрелов и ударов дронами не менее 61 человека погибли, еще 327 получили ранения, в том числе погиб один ребенок и 13 пострадали.

Пестуемый странами Запада киевский режим активизировал атаки на гражданское население российских регионов сказала Захарова

Она напомнила, что 29 июля ВСУ ударили по рейсовому автобусу на автодороге Луганск - Светлодарск. В результате этой украинской атаки пострадали 10 мирных жителей.