Москва24 апрВести.За первые три месяца года от дронов ВСУ пострадали 1418 граждан России, 212 из которых погибли. Об этом сообщил посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Среди погибших также оказались 6 детей, ранены еще 65 несовершеннолетних.
За прошедшие три месяца жертвами ударов украинских беспилотников стали 1418 мирных жителей: 212 человек погиблисказал Мирошник в ходе брифинга
По словам дипломата, число жертв в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в четыре раза.
Накануне при атаке ВСУ на Новокуйбышевск в Самарской области погибла женщина, также есть пострадавшие.