Мирошник: за последнюю неделю июля от рук ВСУ погибли 49 мирных россиян

Мирошник сообщил о гибели 49 мирных жителей при атаках ВСУ в конце июля Мирошник: за последнюю неделю июля от рук ВСУ погибли 49 мирных россиян

Москва5 авг Вести.В результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), организованных в конце июля, погибли 49 мирных жителей России. В их числе есть дети.

Об этом сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

За последнюю неделю июля от рук украинских нацистов погибли 49 мирных жителей, в том числе 4 ребенка сказал он

За указанное время пострадали 390 человек, добавил Мирошник.

Ранее посол сообщил, что за минувшую неделю при атаках дронов ВСУ на принадлежащие онлайн-ретейлеру Wildberries объекты пострадали 10 сотрудников этой компании.