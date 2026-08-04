Мирошник сообщил, что 49 мирных жителей РФ погибли от атак ВСУ за неделю

Мирошник: около 400 мирных жителей пострадали от ВСУ за неделю, 49 погибли Мирошник сообщил, что 49 мирных жителей РФ погибли от атак ВСУ за неделю

Москва4 авг Вести.Около 400 мирных жителей России пострадали от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшую неделю с 27 июля по 2 августа, 49 человек погибли. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем канале в MAX.

За неделю с 27 июля по 2 августа от обстрелов украинских нацистов пострадал 391 мирный житель: ранены 342 человека, в том числе 16 несовершеннолетних, погибли 49 человек, в том числе четверо детей. Всего по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 6974 боеприпасов написал Мирошник

Посол отметил, что наибольшее количество пострадавших от атак украинских боевиков зафиксировано в Белгородской области, Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Украинские боевики совершили преднамеренные атаки по целям в густонаселенных районах, стремясь нанести максимальный ущерб отметил Мирошник

Также дипломат заметил, что массовый характер у ВСУ приобрела преступная тактика "автобусного террора".

За прошедшие два месяца украинскими дронами были атакованы 34 пассажирских автобуса в различных регионах России подчеркнул Мирошник

Ранее Мирошник отметил, что за прошедшую неделю пострадали 10 сотрудников Wildberries из-за атак дронов на объекты компании.