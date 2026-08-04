В результате атак на объекты Wildberries за прошлую неделю пострадали 10 человек Мирошник: от ударов ВСУ по складам Wilberries пострадали 10 человек

Москва4 авг Вести.За прошлую неделю 10 сотрудников Wildberries получили ранения в результате ударов украинских БПЛА по складам в различных регионах России. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) на прошедшей неделе предприняли серию скоординированных атак по инфраструктуре российского маркетплейса. Удары в том числе пришлись на крупные региональные логистические и сортировочные центры в пяти регионах России.

В Пензенской области комплекс атаковали около 15 БПЛА, что привело к пожару на площади 62 тыс. кв. м, эвакуации 226 сотрудников и ранению четырех человек. В Рязанской области в результате попадания дрона на складе также вспыхнул сильный пожар, вызвавший частичное обрушение конструкций, при этом шесть человек были госпитализированы приводит агентство его цитату

Кроме того, уточняется, что под удар попали объекты маркетплейса в Удмуртии, расположенные в Сарапуле и Ижевске, а к концу недели были атакованы складские помещения Wildberries в Волгоградской и Самарской областях.

Ранее сообщалось, что Wildberries потерял от 17% до 22% складских площадей в результате атак украинских БПЛА.