Москва22 июл Вести.Украина атаками на склады маркетплейса Wildberries пытается перенести поле боевых действий в российский тыл, чтобы подорвать страну изнутри. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразила аналитик-международник, технолог инфовойн Мария Дубовикова.

Она прокомментировала удары по складам Wildberries в Краснодаре и Невинномысске.

Это уже явная системная работа по тылу, которая, в частности, включает в себя удары по гражданской инфраструктуре. Это подрыв продовольственной безопасности, логистики, потребительских привычек, создание искусственных дефицитов, нарушение привычного образа жизни сказала Дубовикова

По словам аналитика, удары сопровождаются "психологическими операциями" – информационными вбросами.

[Делается это] с целью раскачки общего настроения в стране, ...распространения панических настроений, и все это делается именно исключительно для дестабилизации. Нужно понимать, что противник понимает прекрасно, что на поле боя одержать победу он не может, поэтому он переносит основное поле боевых действий в тыл… Это историческая такая практика Запада любимая - побеждать Россию не в честном бою, а пытаясь подорвать изнутри пояснила она

Специалист призвала россиян сохранять максимальное спокойствие и доверять только официальным источникам.

Здесь очень важно для нашего общества сохранять максимально спокойствие... Будет очень много дезинформации, вбросов, поэтому сейчас особенно важно доверять только официальным источникам, максимально соблюдать информационную гигиену отметила Дубовикова

Удары по складам Wildberries были нанесены в среду, 22 июля. Для атак по логистическим центрам ВСУ использовали беспилотные летательные аппараты, в результате террористических атак пострадали люди. По последней информации, в результате атаки на логистический центр на Кубани ранения получили 10 человек, один человек погиб. В Невинномысске пять человек пострадали, одного из них госпитализировали.