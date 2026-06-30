Москва30 июн Вести.Съемка ударов по НПЗ помогает врагу в разворачивании психологических операций, объектом которых является российское общество сейчас и будет оставаться еще долгое время. Об этом рассказала ИС "Вести" аналитик-международник, технолог инфовойн Мария Дубовикова.

Эксперт отметила, что противник сейчас ставит 70% своих усилий именно на внутреннюю раскачку России.

В принципе, проблема многослойна. Начинается она с элементарного понимания реалий. То есть условно летит дрон, перед тобой НПЗ, это чисто логически ты должен понимать, что это дрон ВСУ, а это твой дорогой НПЗ, который тебя, в общем, снабжает бензином. Логично предположить, что снимать это и выкладывать в сеть – значит автоматически помогать противнику во многих вещах. Помимо объективного контроля … это еще и помощь в разворачивании психологических операций, объектом которых мы сейчас являемся и будем являться на протяжении еще долгого времени, потому что противник ставит сейчас 70% своих усилий именно на внутреннюю раскачку отметила Дубовикова

Аналитик дополнила, что подобные кадры используются в том числе и для эмоционального подъема собственной аудитории противника на территорию Украины.

Ранее глава ДНР глава Денис Пушилин заявил, что ВСУ не останавливает факт нарушения ими военных конвенций. По его словам, ВСУ предпринимают попытки блокады, запрещенной военными конвенциями.