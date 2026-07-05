Москва5 июл Вести.Атаками на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Запад руками киевского режима хочет дестабилизировать обстановку внутри РФ и добиться антиправительственных настроений в обществе. Об этом главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Она также отметила, что таким образом в РФ пытаются сорвать "курортный сезон".

Но что это с их стороны? Они же пытаются устроить то же самое - сорвать нам курортный сезон. Людям надоело летать - лететь в Сочи, а приземлиться … в Оренбурге вместо Сочи. Надоело стоять на этих заправках. Они рассчитывают на что? ... Они будут делать все вот это для того, чтобы мы как в 1917 году побежали, свергли царя-батюшку, а потом навертели такого, что сами же они и ужаснулись, эти англичане, да? заявила Симоньян

Она также выразила уверенность, что российский народ не напугать, так как он изменился за сто последних лет.

Мне кажется, что мы уже посильнее и помогучее, и уже обмануты ими много раз, чтобы так не вышло. … Давайте все-таки вспоминать, через какие трудности мы с вами прошли. Бензина нет? Я еще помню, мое поколение помнит, как еда вообще-то была по карточкам. … В моем городе в Краснодаре в 1992 году купоны были, мы их вырезали, ходили. …Ну, ничего, выдержали? Выдержали. И сейчас выдержим. У меня нет никаких сомнений подчеркнула Маргарита Симоньян

Ранее она заявила, что англичане пытаются устроить в России аналог Февральской революции 1917 года, потому что уверены, что нашу страну можно развалить только изнутри. Также Симоньян призвала россиян не помогать врагу истериками, показывая свое отчаяние.