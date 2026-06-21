Москва21 июн Вести.Действия стран Запада по поставкам дальнобойного оружия на Украину могут привести к тому, что РФ выдвинет ультиматум этим государствам. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" выразила главный редактор RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

Она напомнила, что в Великобритании есть "красивый шпиль" собора в Солсбери, и добавила, что будет интересно посмотреть, как он горит.

Я думаю, что дойдет до ультиматума. Я много раз об этом говорила и продолжаю говорить. Потому что действительно, когда Лондон на голубом глазу заявляет, что мы сейчас готовим дальнобойные ракеты для ударов по Москве. Ну, слушайте, там какие-то шпили были интересные, помнится. Интересно посмотреть, как эти шпили горят. Вот это, наверное, живописно и красиво. Я думаю, что закончится тем, что мы будем вынуждены предъявить им ультиматум, признав статус-кво, который заключается в том, что они — участники этой войны рассказала Симоньян

Ранее Симоньян напомнила, что когда-то страны Европы называли себя демократическими. Она задалась вопросом, что общего с демократией может иметь канцлер ФРГ, который имеет крайне низкую поддержку населения.