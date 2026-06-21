Москва21 июн Вести.Когда-то европейцы гордились тем, что их страны являются "демократическими", а политики представляют интересы народа. Об этом в комментарии для Владимира Соловьёва напомнила главный редактор RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

Она привела в пример низкие рейтинги канцлера ФРГ Фридриха Мерца, которые свидетельствуют, что тот не может никого представлять.

Я напоминаю Европе, что есть еще такое понятие, как избиратель, было когда-то у вас. Вы когда-то гордились тем, что вы демократические страны, а основной мыслью о том, что из себя представляет демократия, является мысль о том, что власть избрана и отражает интересы народа. Когда у вас какой-нибудь канцлер имеет поддержку 16%, она в каком месте избрана? Кем она избрана? О чем вообще, чьи интересы она отражает? Так вот, народ в целом не хочет поддерживать Украину. А лидеры поддерживают, потому что это никакие не лидеры, а марионетки объяснила Симоньян

Ранее она заявила, что главной целью атак Украины на РФ является попытка вызвать у россиян чувство разочарования.